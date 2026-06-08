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Delincuencia Internacional

Detienen a un fugitivo eslovaco en Mallorca buscado por narcotráfico, conducir sin carné y fabricarse rifles y silenciadores

El arsenal de armas de fuegofue decubierto durante un registro en su domicilio en 2018

Un agente de la Policía Nacional conduce detenido al fugitivo eslovaco.

Un agente de la Policía Nacional conduce detenido al fugitivo eslovaco. / POLICÍA NACIONAL

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Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un delincuente eslovaco buscado por tráfico de drogas, conducir sin carné y fabricar rifles había huido de su país se había escondido en el Raiguer de Mallorca. Agentes del Grupo de Fugitivos de la Brigada Central de Crimen Organizado de la Policía Nacional junto con efectivos del Grupo de Delincuencia Internacional de la Jefatura de Baleares han localizado este prófugo en la isla, donde trataba de pasar desapercibido para tratar de eludir la acción de la justicia de su país.

La investigación policial se inició en Eslovaquia en 2017 tras averiguar que este individuo se dedicaba, presuntamente, al tráfico de droga. De hecho este sujeto solía llevaba encima habitualmente sustancias estupefacientes para venderlas. Así, las pesquisas determinaron que había llegado a portar consigo 30 dosis de marihuana y de hachís para su posterior venta.

A raíz de estas indagaciones,, los agentes de la Policía eslovaca sirvieron para averiguar que el sospechoso se había fabricado dos rifles y dos silenciadores. También había modificado varios cargadores y tenía varios cartuchos. Este hallazgo se efectuó en 2018 durante un registro en su casa. Además, en 2022 tuvieron constancia las autoridades de este país centroeuropeo que este sujeto también había conducido vehículos sin tener el carné correspondiente. Después de reclamarle, tuvieron constancia de que ya no se encontraba en Eslovaquia y emitieron una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) para proceder a su detención.

Finalmente, la investigación determinó que el fugitivo se había refugiado en Mallorca. Efectivos del Grupo de Fugitivos de la Brigada Central de Crimen Organizado se desplazaron a la isla para proceder a su detención. Estos actuaron en estrecha coordinación con agentes del Grupo de Delincuencia Internacional y Crimen Organizado de la Policía Nacional.

Noticias relacionadas y más

Ante la Audiencia Nacional

Todas estas pesquisas han determinado que este individuo había encontrado refugio la comarca del Raiguer de Mallorca. El cerco se estrechó en torno a él y fue detenido por virtud de este OEDE dictada por las autoridades eslovacas. El arrestado fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que ordenó la extradición a su país para que fuera juzgado allí.

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