Delincuencia
Detenidos dos menores por cuatro robos en viviendas y comercios en Santa Margalida
La Guardia Civil ha detenido a dos menores por cometer cuatro robos en viviendas y comercios de la zona de Santa Margalida.
Los primeros robos fueron cometidos el pasado 31 de mayo. Los delincuentes entraron en dos viviendas a plena luz del día, aprovechando que los moradores habían dejado las ventanas abiertas debido al calor. Los agentes de la Guardia Civil iniciaron una investigación para identificar a los ladrones y el pasado martes fueron alertados de otros dos robos en comercios del centro de Can Picafort. En uno de los establecimientos los trabajadores tenían retenido a uno de los dos sospechosos.
Cuando llegaron los agentes comprobaron que se trataba de un menor de edad y que en su mochila llevaba diversos enseres de dudosa procedencia, además de dinero que habría robado de la caja registradora de la tienda, por lo que fue detenido. El otro implicado pudo huir antes de la llegada de los agentes tras amenazar a los trabajadores con un objeto punzante, pero fue arrestado poco después.
Además, comprobaron que los efectos incautados eran procedentes de los robos cometidos en las dos viviendas. Los dos acusados fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores.
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