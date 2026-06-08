Detenido por pedir ayuda policial contra una persona en Palma sobre la que tenía una orden de alejamiento

Un hombre de 35 años, de nacionalidad peruana, se acercó a una patrulla policial para denunciar que tenía problemas al haberse encontrado en Palma con una persona que, supuestamente, tenía una orden de alejamiento sobre él. Agentes de la Policía Local se dirigieron al aludido y comprobaron que la situación era completamente a la inversa. Era sobre el requirente que se había dictado una orden de alejamiento hacia la otra persona. A continuación este fue detenido por un presunto delito de quebrantamiento de mandamiento judicial.

Los hechos ocurrieron sobre las diez y media de la noche del pasado 29 mayo en la calle Nuredduna de Palma. Una patrulla de la Unidad Nocturna de la Policía Local de Palma se encontraba por la zona cuando un individuo se acercó a ellos en la plaza de las Columnas. El interlocutor hizo constar que estaba teniendo problemas con una persona que supuestamente tenía dictada una orden de alejamiento sobre él. A continuación les acompañó hasta el número 22 de dicha calle y, a unos 30 metros, señaló al supuesto agresor. Este se encontraba sentado en un banco junto con un grupo de amigos.

A continuación los policías instaron al denunciante a que se alejara del lugar mientras que se entrevistaban con la otra parte. El aludido era un hombre de 31 años, de origen ecuatoriano. Cuando los agentes le pidieron explicaciones por un supuesto conflicto previo, el aludido indicó que hacía unos meses había tenido problemas con el requirente. De hecho este cumplió tres de meses de prisión y tenía una orden de alejamiento en vigor sobre él.

Intento de engaño

Según la víctima, este sujeto se había acercado previamente hasta el lugar donde se encontraba él sentado con sus amigos. Este sujeto pasó delante de él mirándole en actitud desafiante mientras iba murmurando cosas ininteligibles. Luego permaneció en los alrededores mientras le vigilaban visualmente. .

Acto seguido los agentes realizaron las correspondientes comprobaciones con la base del 092 y averiguaron que la situación era justo al contrario de la que les había planteado el requirente. En realidad era en este sobre el que recaía la orden de alejamiento y habría tratado de engañarles. A continuación este fue detenido por un presunto delito de quebrantamiento de medida judicial cautelar. Luego, el caso fue traspasado a la Policía Nacional.