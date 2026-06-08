Detenido un alemán por una agresión sexual a una chica en una discoteca de la Playa de Palma

Un ciudadano alemán de mediana edad fue detenido el martes de la semana pasada después de que presuntamente realizara tocamientos a una turista en una discoteca de Playa de Palma y luego golpeara en la cara al novio de la víctima cuando se enfrentó a él.

Los hechos ocurrieron sobre las once de la noche del pasado martes. La central del 091 recibió un aviso solicitando su intervención en una discoteca de la Playa de Palma, donde el personal de seguridad tenía retenido a un individuo que había agredido sexualmente a una chica.

Varias patrullas del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional acudieron al lugar y confirmaron que los vigilantes de seguridad tenían retenido a un alemán de mediana edad. Los agentes se entrevistaron con la víctima, que declaró que, poco antes, cuando estaba bailando con su pareja, el hombre le había realizado tocamientos sexuales dos veces.

El novio de la víctima se encaró con el individuo, que le propinó un puñetazo. Los policías vieron que tenía un hematoma en la mejilla.

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Con toda esta información, los agentes arrestaron al sospechoso por un delito de agresión sexual y le trasladaron a las dependencias policiales.