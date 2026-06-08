Alarma en Son Espases: un joven provoca un incendio en un box de Psiquiatría

El hospital de Son Espases vivió esta noche una situación de alarma, después de que un joven que estaba en uno de los boxes de entrada del Área de Psiquiatría provocara un incendio en la cama, que causó una gran humareda. El personal de seguridad detectó el fuego rápidamente y lo sofocó con un extintor, aunque los Bombers de Palma tuvieron que intervenir para ventilar la zona, donde se había acumulado una gran humareda.

Los hechos ocurrieron sobre las doce y media de esta madrugada, en uno de los boxes donde permanecen los pacientes de Psiquiatría, a la espera de ser valorados por los médicos. Un joven de 23 años, que había ingresado unas horas antes, presuntamente provocó un incendio en las sábanas de la camilla, que se extendió rápidamente y generó una gran humareda.

El fuego fue detectado casi de inmediato por los vigilantes del centro a través de las cámaras de seguridad. El personal acudió corriendo y pudo sofocar el incendio con un extintor. Al mismo tiempo, los trabajadores desalojaron los boxes más cercanos para evitar que otros pacientes se pudieran ver afectados por el humo.

Dotaciones de los Bombers de Palma acudieron al centro sanitario, donde se aseguraron de que el fuego había quedado totalmente extinguido y ventilaron las dependencias, ya que se había acumulado una gran humareda. En el incidente no se registraron daños personales.

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Al mismo tiempo, patrullas de la Policía Nacional identificaron al autor del incendio. Se trataba de un joven de 23 años que había ingresado en el centro pocas horas antes y estaba pendiente de ser examinado. Los agentes descubrieron que llevaba encima dos mecheros, con los que había provocado el fuego. Quedó detenido por un delito de incendio y fue trasladado al Departamento de Detenidos del hospital, donde permanece bajo vigilancia policial.