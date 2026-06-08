Alarma por un gran incendio en Sóller junto a la residencia de ancianos
Gran susto en Sóller. Hacia las ocho y media de la tarde se ha declarado un gran fuego mientras se realizaban tareas de limpieza en el Torrent Major.
Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos de Bombers de Mallorca, la Policía Local y el Ibanat para sofocar las llamas. Este último organismo ha movilizado además uno de sus helicópteros, que ha realizado descargas de agua sobre la zona afectada.
Aunque no ha habido heridos ni ha sido necesario evacuar a ninguna persona, la proximidad del fuego a la residencia de ancianos Fontsana de Sóller ha sido el factor que más preocupación ha generado entre los vecinos y los servicios de emergencia.
Gracias a los efectivos desplazados las llamas han podido ser controladas rápidamente.
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