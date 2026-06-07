Rescate a siete pisos de altura en Palma: «Cuando los policías me salvaron fue como si la vida me diera otra oportunidad»

«Yo estaba en un pozo, no veía salida, pero cuando hay gente dispuesta a ayudarte, y tú te dejas ayudar, ves las cosas de otra manera». Quien habla es una joven de 24 años que hace tres semanas fue rescatada in extremis por dos agentes de la Policía Nacional cuando estaba a punto de caer desde un séptimo piso de altura en la barriada de Son Gotleu, en Palma. Dos semanas después, a la salida de la sesión con el psicólogo, explica con serenidad lo que le pasó, con la esperanza de que sea un punto de inflexión. «Ahora estoy centrada en afrontar mis problemas, aceptar lo que me pasó y salir adelante. Estoy muy agradecida a los policías, porque cuando evitaron que cayera, fue como si la vida me diera una segunda oportunidad, y quiero hacerlo bien».

El incidente ocurrió a las diez de la mañana del pasado 19 de mayo, en un domicilio ubicado en un séptimo piso en Son Gotleu. Varias dotaciones de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional iban a detener a la joven por golpear a su madre. Mientras esperaban en la puerta oyeron gritos pidiendo ayuda. La madre estaba en la cocina señalando la ventana: «¡Se ha tirado!». Los agentes se asomaron esperando lo peor, pero se encontraron con que la joven había quedado sobre en un tejadillo de uralita, aunque en una situación muy precaria, a una altura de siete pisos.

Durante cerca de diez minutos hablaron con la chica, que estaba muy alterada, hasta que la convencieron para que sujetara una toalla que le habían tirado, y la metieron de nuevo dentro de la casa. La escena fue presenciada por numerosos vecinos desde la calle, que rompieron a aplaudir cuando la rescataron.

La joven estuvo unos días ingresada en el hospital de Son Espases. Tras recibir el alta sigue con el tratamiento psicológico. «Me siento mucho mejor» es lo primero que comenta. «No es que haya salido nueva, pero al menos tengo otra forma de ver la vida»

Sobre lo que ocurrió aquel día, sus recuerdos son confusos. «Yo estaba muy mal y llevaba mucho tiempo pagándolo con mi madre. Ese día además tuve un problema con mi ex y cuando vino la Policía a casa, la situación me superó. Se me fue la cabeza. No me acuerdo de cuando salté. De repente estaba en el tejadillo, fuera de la ventana, con los dos policías tratando de cogerme mientras me pedían que les diera la mano. Estuve así un rato, pensaba que les haría un favor a todos si desaparecía. Hasta que mi madre me dijo: Por favor, solo quiero que te pongas bien. Entonces cogí la toalla que me habían tirado. Ahí decidí que me dejaría ayudar».

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Momento en el que los policías trataban de rescatar a la joven, que estaba sobre un tejadillo a siete piso de altura. / DM

La joven quiere dar las gracias a los policías que la salvaron. «Lo primero que me dijeron fue: Solo te queremos ayudar. Y la verdad es que me trataron muy bien. Mi madre retiró la denuncia y el caso se ha archivado. Ahora tengo que retomar mi vida, mejorar mi autoestima y quererme un poco más. El resto se irá arreglando. Por eso quisiera dar un mensaje de esperanza para otros, que cuando se crean que están hundidos, siempre hay alguien que te puede ayudar».