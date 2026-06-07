Los policías que auxiliaron a la joven en Son Gotleu: "Nunca habíamos vivido una situación tan al límite"

Sergio y Cifuentes son dos veteranos policías con más de quince años de experiencia, pero admiten que nunca habían estado en una situación así, «tan al límite». Y no ocultan su alegría. «Hemos tenido la suerte de estar en el momento más difícil de la vida de una persona, y hemos podido ayudarla». Son los agentes que el pasado 19 de mayo salvaron a una chica de 24 años que estaba a punto de caer de un séptimo piso en Son Gotleu, en Palma.

Los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional acudieron el pasado 19 de mayo por la mañana al domicilio de Son Gotleu porque una mujer había denunciado a su hija por agresión. «La mujer nos dijo que estaba asustada, porque su hija era muy inestable emocionalmente, así que la acompañamos a su casa». Mientras esperaban en la puerta para hablar con la joven, oyeron gritar a la madre: «¡Se ha tirado!».

Los agentes fueron corriendo a la terraza y vieron a la mujer señalando la ventana. Se asomaron esperando encontrar un cadáver en la calle. Entonces descubrieron que había quedado sobre el tejadillo, en una situación muy precaria.

«Nos acercamos para darle la mano, pero ella se apartaba», cuenta Sergio. «Hubo un momento que tenía las piernas fuera, cualquier gesto la podía haber hecho caer. Estuvo a punto de precipitarse dos veces».

«Intentamos tranquilizarla», añade Cifuentes. «Hacerle ver que queríamos ayudarla y que podría salir de esa situación».

Fueron diez minutos, «aunque se nos hicieron muy largos», hasta que lograron cogerla y meterla dentro de la casa. «La madre nos abrazó, y la chica nos ha llamado un par de veces para darnos las gracias. Parece que está bien, y esa es la mejor recompensa».