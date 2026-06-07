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Detenida en Palma por atracar un salón de juegos y robar en varios vehículos

Cuando fue arrestada acababa de desvalijar un coche y llevaba encima la documentación de un hombre

Agentes de la Policía Nacional.

Agentes de la Policía Nacional. / CNP

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Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La Policía Nacional ha detenido a una mujer como presunta autora de un atraco a punta de cuchillo en un salón de juegos de Palma, así como del robo en el interior de varios vehículos.

La mujer fue localizada el pasado miércoles por agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR), que sabían que estaba siendo buscada por su implicación en un atraco a un salón de juegos perpetrado a finales de marzo. En el asalto intervinieron dos mujeres, que intimidaron a la empleada con un cuchillo y se llevaron el dinero de la caja.

Los agentes del Grupo de Atracos identificaron a las dos sospechosas, y una de ellas ya fue detenida a finales de abril. La segunda no pudo ser localizada, por lo que se difundió una orden de detención.

Los agentes del GOR sabían que la mujer también estaba siendo buscada por varios robos con fuerza en el interior de vehículos. En el momento de ser arrestada, la sospechosa llevaba encima documentos a nombre de un hombre. Los policías comprobaron que acababa de desvalijar un coche tras romper la ventanilla.

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La detenida ingresó en prisión tras pasar a disposición judicial.

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