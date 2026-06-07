Arrestados en Palma tres marroquís por tratar de llevarse a la fuerza a una joven de su familia a casa
El padre y los hermanos de la joven, de unos 25 años, irrumpieron a la fuerza en la casa en la que se había instalado junto a una amiga
La Policía Nacional ha arrestado a tres ciudadanos marroquíes —un hombre y sus dos hijos— presuntamente por irrumpir a la fuerza en el domicilio de Palma para tratar de llevarse a la fuerza a una joven de unos 25 años, hija y hermana de los detenidos, porque no consentían que se hubiera emancipado. Los tres fueron acusados de allanamiento de morada y detención ilegal.
Según informa la Policía, los hechos ocurrieron el pasado domingo por la tarde, cuando la central del 091 recibió un aviso para que acudieran con urgencia a un domicilio de Palma, donde varias personas estaban intentando llevarse a la fuerza a una joven.
Las primeras patrullas que acudieron al lugar encontraron en la vivienda a tres personas —un hombre y sus dos hijos, una chica y un chico—, y escondida en la terraza a la víctima, una joven de unos 25 años. Según les explicó ella, siete meses atrás se había marchado de la casa de su familia, en una localidad de la Part Forana, porque sus padres no la respetaban como adulta ni le permitían vivir con libertad. Así que se había instalado en Palma, en un piso con una amiga, y había cortado toda relación con ellos.
Sin embargo, sus familiares habían averiguado su paradero y habían irrumpido en su casa para llevársela a la fuerza. Contó que estaba en su habitación cuando su padre y sus hermanos abrieron la puerta. Ella les pidió que se marcharan, pero se negaron. Así que había tratado de escapar, pero su hermano la cogió fuertemente por los brazos. Cuando logró zafarse se escondió en la terraza. Entonces su amiga había avisado a la Policía.
Los presuntos responsables reconocieron los hechos y quedaron detenidos por los delitos de allanamiento de morada y detención ilegal.
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