La Policía Local impone más de treinta denuncias en controles en zonas de ocio nocturno

Agentes de la Policía Local de Palma impusieron más de treinta denuncias en distintos controles durante el fin de semana pasado en zonas de ocio nocturno. Las multas se referían tanto a infracciones de circulación como a comportamientos incívicos, tenencia de estupefacientes, terrazas con una ocupación de la calle excesiva o locales que sobrepasaban el horario permitido.

Estos controles se desarrollaron durante el pasado fin de semana. En la noche del sábado 30 de mayo agentes del Grupo d'Actuació Preventiva (GAP) acudieron a los alrededores del recinto de Son Fusteret, donde se celebró un concierto. Los agentes impusieron dieciocho denuncias por infracciones de circulación y estacionamiento, se retiró un vehículo que bloqueaba una salida del parking y un patinete que carecía del certificado de inscripción en el registro de VMP, de la pegatina identificativa y del seguro. En la misma zona se levantaron también cuatro actas por práctica del botellón en la calle, dos por tenencia de drogas y otra por útiles para el consumo de drogas.

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Durante las tardes del viernes 29 y el sábado 30, la Patrulla Verda realizó también controles en Santa Catalina y el Paseo Mallorca, donde se celebra el "tardeo", ante las quejas vecinales por ruidos. Aquí los agentes levantaron once actas por comportamiento incívicos, ocupación irregular del espacio público, exceso de horario, y ruidos y música.