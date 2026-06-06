Juzga a un hombre por intentar matar con un sacacorchos al joven con el que convivía en Palma
La víctima sufrió lesiones muy graves y habría muerto de no haber recibido asistencia médica inmediata
Un joven brasileño se enfrenta a una petición de pena de quince años de cárcel acusado de un delito de asesinato, por apuñalar varias veces con un sacacorchos a un hombre colombiano con el que convivía en un trastero en la azotea de un edificio de la barriada palmesana de Foners en febrero de 2025. Según el escrito de acusación del fiscal, el joven le atacó porque le rechazó una proposición sexual. La víctima sufrió lesiones muy graves en el tórax, que le habrían causado la muerte de no haber recibido asistencia médica inmediata.
Según recoge la Fiscalía, la agresión ocurrió sobre las diez de la mañana del 2 de febrero de 2025 en un trastero ubicado en la azotea de un edificio de la calle Bernat Calvet, en la barriada de Foners, en Palma, donde convivían los dos hombres. Uno de ellos, de nacionalidad brasileña, le tocó la pierna al otro, un colombiano, con intención sexual, pero este lo rechazo y le dio un empujón. Habría sido entonces cuando el el brasileño cogió una navaja multiusos y atacó por la espalda a su compañero con el sacacorchos, que le clavó varias veces en el costado, el pecho, la cabeza y el hombro.
La víctima sufrió heridas muy graves, ya que una de las puñaladas le alcanzó una arteria y perdió mucha sangre. Fue trasladado en ambulancia al hospital de Son Espases y operado de urgencia. Esta herida, según la Fiscalía, "puso en riesgo su vida al tratarse de una lesión con riesgo vital inminente que requirió de una rápida intervencion con carácter urgente (...) y asistencia en la Unidad de Cuidados Intensivos".
La Fiscalía considera al procesado, que permanece el prisión preventiva desde el día de los hechos, autor de un deito de tentativa de asesinato, dado que el hombre atacó a la víctima por la espalda, sin darle la posibilidad de defenderse. Solicita para el acusado una condena de quince años de prisión. El juicio se celebrará la semana que viene en la Audiencia Provincial de Palma.
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