Un fuego arrasa un autobús en la Vía de Cintura, en Palma

Un autobús de una empresa privada quedó totalmente arrasado por el fuego anoche en plena Vía de Cintura de Palma, a la altura de Son Hugo. El fuego se declaró sobre las diez de la noche, pero el vehículo no fue retirado hasta pasada la una de la madrugada. El siniestro no provocó heridos, pero sí un gran atasco al coincidir con la salida de los asistentes al partido que la Selección española de fútbol femenina celebró en Son Moix.

Según informan los Bombers de Palma, el fuego se declaró sobre las diez de la noche, cuando el autobús circulaba por la Vía de Cintura, a la altura de Son Hugo. El vehículo iba de vacío, ocupado solo por el chófer, que cuando detectó que salía una gran humareda del motor aparcó de inmediato en el arcén y salió fuera. Al lugar acudieron con urgencia dotaciones de los Bombers, así como patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y Policía Local, que regularon la circulación para facilitar los trabajos de extinción.

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El bus quedó totalmente arrasado y la vía, cubierta de espuma. / DM

Las llamas se extendieron muy rápidamente por todo el vehículo. Cuando llegaron las dotaciones de bomberos, ya estaba totalmente envuelto en llamas. Los equipos de extinción tuvieron que trabajar durante varias horas y verter una enorme cantidad de espuma para sofocar el fuego. Los trabajos continuaron con la limpieza de la vía y la retirada del vehículo, por lo que la vía no quedó expedita hasta la una y media de la madrugada. Esto provocó un gran atasco, sobre todo al coincidir con la salida de numerosos asistentes al partido de fútbol de la Selección femenina de fútbol que se celebró en el estadio de Son Moix.