Detenidos dos miembros de las 'bandas del rolex' que sustrajeron un reloj de 50.000 euros en es Molinar, en Palma

La Policía Nacional ha detenido a dos ciudadanos italianos, presuntos miembros de una de las 'bandas del rolex', que le arrebataron violentamente un reloj valorado en 50.000 euros a un turista en plena calle de es Molinar, en Palma. Los sospechosos trataron de salir a toda prisa de Mallorca y embarcaron en el primer avión que encontraqon, pero una investigación contrarreloj de los agentes del Grupo de Atracos permitió identificarles y arrestarles en cuanto desembarcaron en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona.

El asalto ocurrió sobre las tres de la tarde del pasado 31 de mayo en es Molinar, en Palma. La víctima, un turista, había comido en un restaurante y se dirigió hacia su vehículo. Los dos delincuentes debían haber estado vigilándole y vieron que llevaba un reloj de alta gama. Uno de ellos le abordó por sorpresa por la espalda y, antes de que pudiera reaccionar, le arrebató el reloj, valorado en 50.000 euros, se fue corriendo y se subió a la motocicleta en la que le esperaba su cómplice. Los dos escaparon a toda velocidad por la calle Llucmajor.

El Grupo de Atracos de la Policía Nacional abrió una investigación para el esclarecimiento de los hechos, llevando a cabo numerosas gestiones, contando con la colaboración de un oficial de enlace en Madrid que pertenece a la Polizía di Stato de Italia, ya que esta clase de asaltos son una especialidad de grupo procedentes de Nápoles y relacionados con la Camorra, la organización mafiosa de la zona.

Las pesquisas policiales permitieron averiguar que los ladrones habían alquilado la motocicleta con la que huyeron con documentación falsa. Luego habían dejado el vehículo abandonado. Los investigadores localizaron la moto y la entregaron a la empresa de alquiler tras ser examinada.

Tras numerosas gestiones, los investigadores averiguaron la identidad de los sospechosos, dos ciudadanos italianos, y descubrieron que habían tomado un avión con destino a Barcelona. Desde la Jefatura de Palma se pusieron en contacto con el Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional en el aeropuerto de El Prat, que pusieron en marcha un dispositivo especial que permitió arrestar a los presuntos ladrones cuando desembarcaban.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Las 'bandas del rolex'

Los robos de relojes de alta gama son una modalidad delictiva que se ha detectado en Baleares desde hace años. Al principio los autores solían ser italianos, sobre todo napolitanos y relacionados con la Camorra, aunque posteriormente fueron imitados por bandas de origen magrebí. Operan como grupos organizados con un claro reparto de tareas y unas jerarquías y modos de actuar bien definidos.

Estas células suelen estar formadas por dos personas jóvenes, que se desplazan en moto por lugares donde presuponen que hay personas con alto nivel adquisitivo, como clubes náuticos o zonas comerciales. Vigilan a los transeúntes hasta que localizan uno que lleve un reloj de alta gama, y le siguen discretamente hasta que vaya a un lugar que consideren propicio para asaltarle. Entonces uno de ellos le ataca por la espalda y le arrebata el reloj con rapidez. Si la víctima se resiste no duda en golpearle, y escapan a toda prisa.

Durante sus huidas realizan maniobras arriesgadas que ponen en peligro tanto a los peatones como a otros usuarios de la vía. Por lo general se deshacen cuanto antes del botín, dejándoselo a un cómplice o enviándolo por paquetería al extranjero. En cuanto consiguen un reloj de valor, se marchan del país de inmediato.

Se trata de bandas muy especializadas, con gran movilidad y que suelen utilizar documentación falsa para alquilar los vehículos o registrarse en el hotel. Por lo general no permanecen en un lugar más allá de uno o dos días, lo que dificulta mucho su localización a la Policía.

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Sin embargo, los investigadores conocen bien sus características y formas de actuar, lo que ha permitido detener a varias de estas bandas en los últimos tiempos.