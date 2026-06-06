Alarma por un incendio cerca del Torrent Gros

Los Bombers de Palma han extinguido un incendio de rastrojo ocasionado sobre las 16.00 horas en el Torrent Gros, que limita entre Palma y Marratxí, en el que no ha habido heridos.

Dos dotaciones de bomberos han trabajado en las labores de extinción, han dado por controlado el incendio sobre las 17.15 horas, ha informado el Ayuntamiento de Palma .

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El incendio ha provocado una columna de humo visible en buena parte de Palma y también desde Marratxí.