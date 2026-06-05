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Sorprenden a una mujer hurtando perfumes en unos grandes almacenes de Palma

La presunta ladrona ha sido retenida por el personal de seguridad hasta la llegada de una patrulla de la Policía Local

Momento en el que un policía se lleva a la joven esposada en las Avenidas.

Momento en el que un policía se lleva a la joven esposada en las Avenidas.

César Mateu

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Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Agentes de la Policía Local de Palma han investigado esta mañana a una mujer que ha sido sorprendida cuando sustraía frascos de perfume en unos grandes almacenes en las Avenidas. La presunta ladrona ha sido retenida por el personal de seguridad del centro hasta la llegada de los agentes.

La mujer ha sido interceptada por los vigilantes de seguridad sobre las once menos diez de la mañana, en el exterior de los grandes almacenes, y la han retenido hasta la llegada de una patrulla de la Policía Local. Los agentes han comprobado que se había intentado llevar sin pagar varios frascos de perfume, por lo que la han identificado y le han informado de su condición de investigada por un delito de hurto.

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El incidente ha provocado una gran expectación entre los numerosos viandantes que pasaban por las Avenidas en ese momento.

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