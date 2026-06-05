La Guardia Civil sorprende a unos ladrones desvalijando un coche en la Colònia de Sant Jordi
Los agentes iban siguiendo a los sospechosos, a los que conocían por ser delincuentes habituales
Agentes de la Guardia Civil arrestaron ayer en la Colònia de Sant Jordi a tres delincuentes habituales, dos hombres y una mujer, a los que sorprendieron in fraganti cuando sustraían efectos del interior del coche de unos turistas. Los agentes habían reconocido a los sospechosos en la calle y llevaban un rato vigilándoles.
Los hechos ocurrieron ayer por la mañana. Una patrulla de paisano de la Guardia Civil de Santanyí que circulaba por una calle de la Colònia de Sant Jordi reconoció a dos hombres, delincuentes habituales, por lo que les siguió discretamente.
Los agentes vieron que uno de los sospechosos metía medio cuerpo por la ventanilla de un coche estacionado frente a un hotel mientras el otro vigilaba, y se alejaban rápidamente en dirección a un vehículo, con una mujer al volante, que les estaba esperando. Cuando se acercaron comprobaron que acababan de sustraer diversos efectos del interior del vehículo.
Los guardias alertaron a su central y facilitaron los datos del coche, que fue interceptado por una patrulla de Seguridad Ciudadana poco después en es Llombards. Los tres presuntos ladrones fueron detenidos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un mallorquín crea una aplicación para encontrar el mejor lugar para ver el eclipse de sol en Mallorca: «Lo hice por hobby y ya ha tenido más de 20.000 visitas»
- Una serpiente provoca momentos de tensión en la Platja de Palma: Mallorca suma otro avistamiento de la invasora culebra de herradura
- Trump se quedará con los hoteles mallorquines en Cuba
- El Ayuntamiento de Palma convoca 96 plazas municipales: estas son las ofertas disponibles
- Dos familias de okupas llaman a la Policía porque no podían entrar en un edificio de la calle Blanquerna, en Palma
- Unos vecinos descubren entre la maleza el pasado islámico y talayótico de Esporles: «La gente sólo veía un montón de piedras»
- Cort revisará la cesión de suelo al Liceo Francés de Palma tras su compra por un grupo vinculado a Emiratos
- El médico detenido por dos agresiones sexuales sigue atendiendo a mujeres en la misma clínica de Palma