La Guardia Civil sorprende a unos ladrones desvalijando un coche en la Colònia de Sant Jordi

Agentes de la Guardia Civil arrestaron ayer en la Colònia de Sant Jordi a tres delincuentes habituales, dos hombres y una mujer, a los que sorprendieron in fraganti cuando sustraían efectos del interior del coche de unos turistas. Los agentes habían reconocido a los sospechosos en la calle y llevaban un rato vigilándoles.

Los hechos ocurrieron ayer por la mañana. Una patrulla de paisano de la Guardia Civil de Santanyí que circulaba por una calle de la Colònia de Sant Jordi reconoció a dos hombres, delincuentes habituales, por lo que les siguió discretamente.

Los agentes vieron que uno de los sospechosos metía medio cuerpo por la ventanilla de un coche estacionado frente a un hotel mientras el otro vigilaba, y se alejaban rápidamente en dirección a un vehículo, con una mujer al volante, que les estaba esperando. Cuando se acercaron comprobaron que acababan de sustraer diversos efectos del interior del vehículo.

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Los guardias alertaron a su central y facilitaron los datos del coche, que fue interceptado por una patrulla de Seguridad Ciudadana poco después en es Llombards. Los tres presuntos ladrones fueron detenidos.