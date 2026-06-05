La Fiscalía pide 10 años de cárcel a un hombre por intentar matar a su novio de una brutal paliza en Manacor

La Fiscalía pide una condena de diez años de prisión para un hombre acusado de intentar matar a su novio, al que pegó una brutal paliza, en Manacor. El acusado propinó numerosos puñetazos a la víctima por todo el cuerpo, causándole graves lesiones en la cabeza, y se sentó violentamente sobre él aplastándole el pecho. El perjudicado estuvo varios meses hospitalizado en la UCI y padece importantes secuelas. El ministerio público imputa al procesado, español de 46 años, un delito de homicidio en grado de tentativa con las agravantes de parentesco y de abuso de superioridad. Cuando ocurrieron los hechos padecía un trastorno mental que mermaba sus capacidades, por lo que le aplica una atenuante de alteración psíquica. El juicio se celebrará próximamente en la Audiencia Provincial de Palma.

Los hechos, según sostiene la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, ocurrieron hacia las cuatro de la madrugada del 10 de septiembre de 2024 en el domicilio de Manacor donde convivían los dos hombres. Ambos se enzarzaron en una discusión, durante la que el sospechoso supuestamente dio "múltiples y fuertes golpes con el puño por todo su cuerpo, incluido el rostro, cráneo y tórax" a su compañero sentimental. Además, el procesado "siendo consciente de que su constitución física y peso eran muy superiores" a los de la víctima se sentó "con extrema violencia" sobre el pecho de la víctima, aplastándole la zona torácica.

Abuso de superioridad

La acusación pública sostiene que se aprovechó de que el perjudicado "no tenía capacidad para devolverle los golpes" ni evitar la agresión debido a su delicado estado de salud, ya que sufre esquizofrenia paranoide y otras patologías. La víctima pudo escapar de la vivienda y se presentó malherido en la comisaría de la Policía Nacional de Manacor. Explicó que su novio le había pegado una paliza y los agentes comprobaron que sangraba por la boca, la nariz y los oídos, por lo que pidieron una ambulancia. Los policías acudieron entonces a la vivienda de la pareja y, en la calle, se toparon con un hombre manchado de sangre. Reconoció que había agredido a la víctima porque le había cogido su medicación y fue detenido de inmediato, según informó en su día la Policía. Desde entonces permanece en prisión provisional.

La víctima fue trasladado de urgencia a un hospital y los médicos comprobaron que su estado era extremadamente grave. A consecuencia de los golpes recibidos, sufrió un traumatismo craneoencefálico, fracturas de los huesos de la nariz, de diez costillas, de las vertebras y de la clavícula, así como numerosos hematomas y contusiones y un neumotórax con insuficiencia respiratoria grave. Tuvo que ser operado de urgencia y estuvo varias semanas bajo sedación en la UCI. Tres meses después de la agresión pidió el alta voluntaria, pero tuvo que ser hospitalizado de nuevo poco después. Los informes médicos señalan que las lesiones sufridas le habrían causado la muerte de no haber recibido una asistencia médica inmediata, señala la Fiscalía en su escrito. La víctima padece diversas secuelas graves.

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Alteración mental

El ministerio público expone que cuando ocurrieron los hechos el acusado "padecía un trastorno de adicción con afectación funcional del sistema nervioso central, que mermó pero no anuló su capacidad de controlar y dirigir sus actos". Considera que los hechos constituyen un delito de homicidio en grado de tentativa con las agravantes de parentesco y abuso de superioridad y la atenuante de alteración psíquica. Por él reclama una pena de 9 años, 11 meses y 29 días de prisión, así como una orden de alejamiento de la víctima durante 18 años y que la indemnice con 33.000 euros por las lesiones y las secuelas.