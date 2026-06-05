Detienen a un menor tutelado de 17 años por una brutal agresión a un hombre en Cala Millor

Un menor tutelado de 17 años, de origen argelino, propinó presuntamente una brutal paliza este jueves a un hombre en Cala Millor. Como consecuencia de los golpes, la víctima tuvo que ser ingresada en el Hospital de Manacor. Agentes de la Policía Local de Sant Llorenç le han detenido por un presunto delito de lesiones. También se le intervino un teléfono móvil y otros objetos sustraídos en el interior de un vehículo.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este jueves en la vía pública de Cala Millor. Una patrulla de la Policía Local de Sant Llorenç encontró a un hombre que presentaba graves lesiones. Una ambulancia se desplazó hasta el lugar para atenderle en primera instancia, pero tuvo que ser trasladada hasta el Hospital de Manacor para recibir atención médica especializada.

A raíz de las actuaciones policiales, los agentes recabaron numerosos indicios y testimonios que acreditaban la supuesta participación de este adolescente en la violenta agresión a la víctima. Tras efectuar diversas gestiones, este menor tutelado de 17 años fue detenido por un presunto delito de lesiones.

Durante la comprobación de la identidad de este adolescente, los agentes averiguaron la situación personal de este y contactaron con el centro de protección de menor donde se encontraba acogido. Desde este informaron de que este se había ausentado sin la preceptiva autorización. Así, pusieron estos hechos en conocimiento de la Guardia Civil por el incumplimiento de la medida de libertad vigilada vigente.

Información a la Fiscalía de Menores

Así, los agentes de la Policía Local de Sant Llorenç informaron a la Fiscalía de Menores y a la entidad responsable de la detención de este adolescente por un presunto delito de lesiones. Tras concluir las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la Guardia Civil de Artà para continuar con la tramitación correspondiente. .