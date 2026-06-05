Detienen a un hombre por agredier sexualmente a un joven en la estación de buses de Maó

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de la agresión sexual perpetrada contra un joven en la estación de autobuses de Maó, informa el cuerpo policial.

Una denuncia formal interpuesta ante la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la Comisaría de Maó por un episodio de agresión sexual ocurrido el 7 de abril movilizó a los agentes.

La investigación fue asumida por la Unidad Familiar de Atención a la Mujer (UFAM), que analizó las grabaciones de las cámaras de la estación y tomó declaración a los testigos hasta lograr identificar al presunto responsable.

El hombre había abandonado la isla, por lo que fue necesario activar una orden de busca y captura a nivel nacional, que permitió localizarlo, detenerlo y ponerlo a disposición judicial.

Según el relato de la víctima, el ahora detenido se sentó a su lado mientras esperaba la llegada del autobús y, de forma impúdica y deliberada, empezó a hacerle tocamientos inapropiados.

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Un testigo presencial que se percató de lo que estaba ocurriendo intervino de inmediato y se llevó al joven hasta los andenes de la estación para protegerlo.