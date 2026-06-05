Un delincuente alemán amenaza con matar a otros turistas con un cuchillo de cocina en la Playa de Palma tras robarles un paquete de tabaco

Un hombre, de nacionalidad alemana, esgrimió un cuchillo de cocina y amenazó con matar a unos turistas tras robarles un paquete de tabaco en la Playa de Palma. Agentes de la Policía Nacional se personaron en el lugar y detuvieron a este individuo por un presunto delito de robo con violencia.

Los hechos ocurrieron sobre las ocho y media de la mañana del pasado lunes. Una llamada al 091 alertaba de que un sujeto, de nacionalidad alemana, había sustraído un paquete de tabaco a otros turistas en la Playa de Palma, entre los Balnearios cinco y seis. A continuación les había amenazado con pincharles y matarles con un cuchillo de cocina.

A continuación varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron hasta allí. Al llegar al lugar señalado, los agentes se entrevistaron con varios turistas afectados. Estos afirmaron que un desconocido les había robado pertenencias de sus bolsos después de amenazarles con un cuchillo.

Cuchillo de cocina esgrimido contra unos turistas por el asaltante en la Playa de Palma. / POLICÍA NACIONAL

Así. Una de las víctimas indicó que el presunto asaltante había estado junto a ellos intentando ganarse su confianza. De hecho entabló conversación con los turistas. En un momento dado aprovechó un despiste de estos para sustraer sus pertenencias a los afectados y a sus acompañantes.

"Tengo que matarte"

La tentativa de hurto no pasó desapercibida a los turistas y le recriminaron su acción. Acto seguido el delincuente sacó un cuchillo de cocina y lo esgrimió contra ellos de manera amenazante. "Te tengo que pinchar" o "tengo que matarte" fueron algunas de las frases que profirió antes de apoderarse de un paquete de tabaco de las víctimas.

Una patrulla policial localizó poco después en una de las calles adyacentes al individuo que había protagonizado este peculiar atraco. Sus características físicas coincidían con las que les habían aportado y procedieron a identificarle. Una vez determinada su identidad, los agentes de la Policía Nacional empezaron a cachearle. En uno de sus bolsillos le intervinieron el cuchillo de cocina, que había esgrimido previamente contra los turistas y procedieron a detenerle por un presunto delito de robo con violencia. Al ser puesto a disposición judicial, el juez de guardia decretó su ingreso en prisión provisional.