Un conductor se escapa tras chocar con varios coches y provocar situaciones de alto riesgo en la calle Aragón, en Palma
El fugitivo ha sido plenamente identificado y la Policía Local espera arrestarle en las próximas horas
Hacen un llamamiento para que los propietarios de los coches dañados presenten denuncia en el cuartel de Sant Ferran
La Policía Local de Palma está buscando al conductor de un vehículo que ayer por la tarde se escapó tras protagonizar una peligrosa huida por la calle Aragón. La situación llegó a ser tan arriesgada que los responsables del operativo policial decidieron dejarle huir para evitar que provocara un accidente grave. El fugitivo, en cualquier caso, está plenamente identificado y los agentes esperan arrestarle en breve, mientras hacen un comunicado para que todos los propietarios de los coches que sufrieron daños durante su fuga presenten denuncia en el cuartel de Sant Ferran.
El incidente ocurrió sobre las seis menos cuarto de la tarde de ayer. La central del 092 recibió el aviso de que un motorista había sido arrollado en la calle Aragón por un turismo que circulaba de forma temeraria y se había dado a la fuga.
Una patrulla del Equipo Comunitario de Proximidad (Ecop) acudió al lugar y atendió al motorista, que había caído al suelo por el impacto. Mientras los agentes realizaban las primeras gestiones vieron al turismo responsable del accidente, que circulaba a gran velocidad, en dirección contraria y subiéndose a la acera para evitar los vehículos parados.
Los policías se lanzaron en su persecución con las sirenas y los destellantes activados. Durante su huida, el sospechoso circuló en sentido contrario, chocó contra varios coches que estaban detenidos en un semáforo y obligó a otros conductores a apartarse para evitar el impacto.
En un momento dado el fugitivo quedó encajonado entre dos coches, y detuvo momentáneamente la marcha, lo que permitió a los agentes verle claramente la cara para una futura identificación. En ese momento aceleró bruscamente para abrirse paso a la fuerza, desplazó a los vehículos que le cerraban el paso y continuó la fuga a gran velocidad hacia Marratxí.
Ante el alto riesgo que representaba para peatones y otros usuarios de la vía, los responsables del operativo policial ordenaron finalizar la persecución y alertaron a la Policía Local de Marratxí.
La investigación sigue abierta. Los agentes tienen plenamente identificado al sospechoso y esperan arrestarlo en breve. Al mismo tiempo, hacen un llamamiento público a los propietarios de todos los vehículos que sufrieron desperfectos durante la persecución para que presenten la denuncia en dependencias policiales.
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