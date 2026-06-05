Bombers de Mallorca retiran material carbonizado de la naves más dañadas en riesgo de derrumbe en el incendio de Binissalem

Bombers de Mallorca han retirado este viernes material carbonizado de las naves incendiadas el jueves en el Polígono de Binissalem, que se encontraba más próximo a las paredes. Esta medida se ha adoptado ante el riesgo de desplome de la cubierta. También se ha extraído por medio de un cable de acero un toro mecánico de la instalación más afectada y que milagrosamente no ha resultado apenas dañado. Algunos de los dueños se han personado en el lugar a primera hora de la mañana. Luego han comprobado con desolación que no podían acceder a sus respectivas empresas al encontrarse con rescoldos humeantes.

Una de las primeras medidas que han adoptado Bombers de Mallorca ha sido cortar con radiales planchas metálicas desprendidas de la principal nave afectada, repleta de elementos plásticos para eventos deportivos. Estas amenazan con desprenderse y caer sobre los servicios de extinción. A sus espaldas, otra nave de triturado y compactado de documentos de papel, también ha sido una de las instalaciones más afectadas.

"Hay peligro de derrumbe. El fuego está controlado, pero se retroalimenta", subraya el técnico de Bombers de Mallorca José Argandoña. La situación endeble de la estructura de la nave industrial considerada la 'zona cero' del incendio es evidente. "Hay pilares combados al enfriarse y todavía no sabemos si van a aguantar", señala. En este sentido Argandoña.

Cámara térmica

Además de los dueños de algunas de las empresas afectadas, también se han acercado este viernes a la zona del incendio en el polígono industrial de Binissalem peritos de diversas empresas aseguradoras. No obstante ninguno de ellos se ha podido adentrar en las instalaciones para hacer una valoración aproximada de los daños. Osvaldo, el dueño de una empresa de souvenirs afectada por el humo, se encontraba cariacontecido al no poder determinar cuándo podría operar con normalidad y ver su negocio colapsado por el incendio en plena temporada estival.

Una de las medidas que se contemplan para hacer una valoración más exacta del estado del incendio es la colocación de un cámara térmica en la autoescalera de Bombers de Mallorca. De esta manera se pueden localizar con mayor precisión estos puntos calientes y atacar el fuego en ellos de una manera precisa. Una vez que el incendio se declare completamente extinguido, está previsto que investigadores de la Guardia Civil se adentren en las naves para tratar de determinar el origen de las llamas.