Arrestan en Palma a un hombre que vendía armas prohibidas a través de internet
Una investigación conjunta de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra permite localiza al individuo, que distribuía artículos como puños americanos, porras extensibles o pistolas táser
Una investigación conjunta de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra permitió detener hace un mes en Palma a un individuo que presuntamente se dedicaba a vender armas prohibidas a través de internet. Los agentes comprobaron que ofrecía artículos como pistolas táser, puños americanos o porras extensibles, que enviaba a los compradores a través de empresas de paquetería. En el registro de su domicilio los investigadores intervinieron diversas armas.
Según informan desde la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra, los dos cuerpos habían coincidido en una investigación iniciada en Sabadell sobre una persona que presuntamente se dedicaba a la venta a través de internet de armas prohibidas. Los compradores, diseminados por toda España, abonaban el precio a través de plataformas de pago instantáneo y recibían la mercancía por paquetería.
Entre los artículos que vendía había puños americanos, defensas extensibles o pistolas táser. Todas ellas consideradas armas prohibidas en España.
Las gestiones policiales permitieron ubicar al vendedor en un domicilio de Palma, por lo que se solicitó una orden de registro al juzgado. En estas diligencias participaron tanto guardias como mossos desplazados expresamente desde Cataluña. Los agentes se incautaron de aerosoles de gas pimienta, defensas eléctricas, puños americanos y defensas extensibles, además de sustancias anabolizantes. El hombre fue arrestado y puesto a disposición judicial por los delitos de tenencia ilícita de armas y contra la salud pública.
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