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Arrestan en Palma a un hombre que vendía armas prohibidas a través de internet

Una investigación conjunta de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra permite localiza al individuo, que distribuía artículos como puños americanos, porras extensibles o pistolas táser

Guardias civiles custodian al detenido en Palma.

Guardias civiles custodian al detenido en Palma. / Guardia Civil / Mossos d'Esquadra

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Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Una investigación conjunta de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra permitió detener hace un mes en Palma a un individuo que presuntamente se dedicaba a vender armas prohibidas a través de internet. Los agentes comprobaron que ofrecía artículos como pistolas táser, puños americanos o porras extensibles, que enviaba a los compradores a través de empresas de paquetería. En el registro de su domicilio los investigadores intervinieron diversas armas.

Según informan desde la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra, los dos cuerpos habían coincidido en una investigación iniciada en Sabadell sobre una persona que presuntamente se dedicaba a la venta a través de internet de armas prohibidas. Los compradores, diseminados por toda España, abonaban el precio a través de plataformas de pago instantáneo y recibían la mercancía por paquetería.

Entre los artículos que vendía había puños americanos, defensas extensibles o pistolas táser. Todas ellas consideradas armas prohibidas en España.

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Armas intervenidas durante el registro en el domicilio del sospechoso. / Guardia Civil / Mossos d'Esquadra

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