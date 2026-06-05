El acusado de violar a una paciente en un hospital de Ibiza alega que es inimputable por su enfermedad mental

El joven acusado de violar a una paciente sedada en el hospital Can Misses de Ibiza pide su absolución. En su escrito de defensa alega que la esquizofrenia que padece le hace inimputable al no ser responsable de sus actos, frente a la petición de 14 años de prisión que solicita la Fiscalía por un delito de agresión sexual. El tribunal encargado de juzgar el caso ha solicitado que el procesado sea sometido a un nuevo examen forense para determinar su estado mental antes de la vista oral.

La sección primera de la Audiencia Provincial celebró ayer una vista en la que las partes determinaron qué testigos deben ser citados a declarar. La mayoría de ellos son médicos y otros trabajadores del hospital público ibicenco, en el que estaban ingresados el acusado y la víctima cuando ocurrieron los hechos. Una de las claves del caso es el grado de alteración psíquica del procesado y las posibles implicaciones de esta en su responsabilidad penal. El joven tiene diagnosticada una esquizofrenia, pero acusación y defensa discrepan sobre su gravedad. La Fiscalía mantiene que aunque en aquel momento presentaba una sintomatología psicótica crónica, esta no afectaba a su capacidad de comprender la ilicitud de sus actos. El abogado del joven, en cambio, mantiene que esta patología le hace inimputable.

En el proceso judicial figura el Ib-Salut como responsable civil subsidiario para hacer frente a la indemnización de 30.000 euros que la Fiscalía reclama para la perjudicada. El ministerio público sostiene que en Can Misses no se adoptaron las medidas de seguridad necesarias tras los incidentes que el joven había provocado la tarde anterior a la violación.

Noticias relacionadas

Los hechos ocurrieron el 18 de marzo de 2025 en la Unidad de Hospitalización Breve de Salud Mental de Can Misses. Allí estaban ingresados un joven de 25 años y una mujer de 59 años. Tras la hora de comer, el joven se coló en varias habitaciones, entre ellas la de la víctima. Los trabajadores lo descubrieron, lo llevaron de vuelta a la habitación que tenía asignada, y llevaron a la mujer a otra estancia. El acusado entró en ese cuarto durante la noche. Aprovechó que la mujer estaba bajo los efectos de un potente sedante y la violó, según sostiene la Fiscalía, que precisa que la víctima tenía un discurso "estructurado y coherente" cuando denunció lo ocurrido.