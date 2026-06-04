El médico detenido por dos agresiones sexuales sigue atendiendo a mujeres en la misma clínica de Palma

Las dos mujeres que denunciaron a un médico radiólogo de una clínica privada de Palma por abusos sexuales durante las prácticas de ecografías abdominales el año pasado critican que el centro sanitario no haya tomado ninguna medida contra el facultativo, que se enfrenta a dos procesos por las agresiones. «Si le hubieran apartado del trato directo con mujeres tras recibir la primera queja, podrían haber evitado que luego abusara de mí», dice una de las denunciantes. «No lo hicieron, y el jefe de Radiología de la clínica me mintió al decirme que no tenían ninguna reclamación anterior. Y siguen sin tomar ninguna medida preventiva, así que puede volver a hacerlo».

El médico, que ejerce como radiólogo en una clínica privada de Palma, fue detenido por la Policía Nacional en noviembre de 2025 a raíz de una denuncia interpuesta por una mujer que dijo que la sometió a tocamientos sexuales en su consulta.

La víctima, de unos 35 años, acudió al centro para someterse a una ecografía abdominal. Según su denuncia, cuando se quedó sola con el médico le bajó los pantalones y la ropa interior y la sometió a repetidos tocamientos sexuales durante media hora. La mujer explica que se quedó bloqueada y tardó en entender lo que había ocurrido. Tras consultar con sanitarios decidió repetir la prueba con otro médico sin decirle por qué. Se la hizo una doctora. «En ningún momento me bajó la ropa ni me tocó los genitales. Entonces vi claro lo que había pasado».

El médico fue detenido por la Policía. Negó la acusación y quedó en libertad con cargos. Sin embargo, la difusión de la noticia permitió que saliera a la luz otra víctima, que había sufrido una situación prácticamente calcada con el mismo facultativo unos meses antes.

Se trataba de una mujer de aproximadamente la misma edad, unos 35 años, que en julio de 2025 acudió a la clínica a realizarse la misma prueba y que fue atendida por el mismo médico.

«A mí no me desnudó», explicó esta denunciante, «pero mientras realizaba la prueba colocó su antebrazo sobre mi pubis y lo mantuvo durante unos diez minutos, masajeándome los genitales».

Esta mujer no presentó inicialmente denuncia ante la Policía, pero sí una queja formal en la clínica. Le respondieron que en estas pruebas era normal que el médico realizara una ligera presión en la zona púbica, y le ofrecieron la posibilidad de repetir la prueba. Cuando se la hizo otro médico «fue totalmente distinto, y no me tocó los genitales», explicó.

Tras presentar la queja en la clínica le dijeron que le iban a apartar de la atención directa a los pacientes, pero a los pocos días volvió a pasar consulta. Cuando se enteró de que otra mujer habían denunciado un caso de abusos tan parecido al suyo, decidió denunciarlo también ante la Policía.

La segunda denunciante acudió recientemente a ratificar la denuncia y allí se descubrió que el médico sigue atendiendo a pacientes en la clínica, lo que ha provocado la indignación de las dos mujeres.

«Lo que nos preocupa es que lo puede volver ha hacer en cualquier momento», comenta una de ellas. «En la clínica no han aplicado ningún protocolo de prevención. Si lo hubieran hecho tras la primera queja y hubieran apartado al médico del trato directo a pacientes, o al menos a mujeres, yo no habría sido agredida», dice una de las víctimas, que afirma además que en la clínica la engañaron. «Me dijeron que no tenían ninguna denuncia anterior hacia este médico, cuando había una reclamación presentada dos meses antes».

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Durante su declaración en el juzgado, el fiscal anunció que solicitaría que el médico fuera apartado de forma cautelar del trato directo a las pacientes. Sin embargo, una de las denunciantes comprobó esta semana que en la clínica siguen dando citas con él a mujeres.