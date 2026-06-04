Incendio en el polígono industrial de Binissalem, José Argandoña jefe de Bombers Mallorca: "Había peligro de que la cubierta colapsara, como asi ha sido, y hemos atacado el fuego desde fuera"

"Hemos entrado en las dos naves a apagar las llamas. Había riesgo de que la cubierta colapsara, como así ha sido, y hemos tenido que salir. Luego hemos atacado el fuego desde el exterior". Con estas palabras, el jefe de Bombers de Mallorca, José Argandoña, resaltada la complejidad de las labores de extinción del incendio de grandes dimensiones declarado de madrugada en dos naves industriales del Polígono industrial de Binissalem.

El fuego en el polígono industrial de Binissalem se ha iniciado sobre la una y media de la madrugada de este jueves en una nave industrial de la calle Pou de sa Sini que albergaba material plástico destinado a eventos deportivos. El fuego se ha propagado a otra colindante, con abundante papel, dedicada a la destrucción de documentos. Otras diez naves industriales se han visto afectadas por el humo. Aunque las más dañadas han sido las más próximas a la primera.

Tras recibir el aviso de emergencias, dotaciones de Bombers de Mallorca procedentes de los parques de Alcúdia, Inca y Manacor se han desplazado con celeridad hasta el polígono industrial de Binissalem. En primera instancia, los bomberos se han adentrado en el interior de las naves más afectadas para combatir el incendio. Ante el riesgo inminente de caída de la cubierta, los servicios de extinción ha salido de las instalaciones para atacar el fuego en altura después de subirse a una autoescalera.

"A ras de suelo y en altura"

"Hemos proseguido atacando el fuego a ras de suelo, desde los laterales, además de actuar en altura con la autoescalera", ha precisado el jefe de bombers de Mallorca. Los mayores esfuerzos se han centrado en "intentar que no afectara a las naves colindantes", ha remarcado. La principal afectada era la construcción que hacía chaflán. "El resto han quedado afectadas por humo", ha remarcado José Argandoña.