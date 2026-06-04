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Un incendio destruye dos naves industriales en el polígono de Binissalem

Dotaciones de Bombers de tres parques han tenido que trabajar durante toda la madrugada para sofocar el fuego

Las naves industriales han quedado arrasadas por el fuego.

Las naves industriales han quedado arrasadas por el fuego. / Bombers de Mallorca

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Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Un violento incendio ha arrasado durante la madrugada dos naves industriales anexas del polígono de Binissalem. Los Bombers de Mallorca han movilizado tres de sus parques -Inca, Alcúdia y Manacor-, que han trabajado durante horas para sofocar las llamas y evitar que se extendieran a otras construcciones. Esta mañana el fuego está ya extinguido, aunque las dotaciones de emergencia siguen trabajando para refrescar el interior de los inmuebles, donde quedan puntos calientes.

Según informan los Bombers de Mallorca, el incendio se ha declarado sobre la una y media de la madrugada en el interior de una nave industrial en la calle Pou de sa Sini, en Binissalem. Cuando los equipos de extinción han acudido al lugar se han encontrado con que el fuego estaba ya muy extendido y las llamas salían al exterior por agujeros en el tejado.

La carga de fuego era tan grande que los Bombers han movilizado dotaciones de tres parques: Inca, Alcúdia y Manacor. Los equipos de emergencia han trabajado durante toda la madrugada para extinguir el incendio, que ha arrasado completamente el interior de dos naves industriales. Tuvieron que utilizar grandes grúas para lanzar agua sobre el tejado y abrir agujeros en las paredes de las naves para atacar las llamas desde allí.

Esta mañana el fuego estaba ya apagado, si bien los bomberos seguían refrescando el interior, ya que todavía quedaban puntos calientes.,

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Al lugar del siniestro acudieron también patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local de Binissalem, que establecieron un perímetro de seguridad para facilitar el trabajo de los bomberos. La Guardia Civil estaba a la espera de que el fuego quedara totalmente extinguido y se asegurara el acceso para realizar una inspección y tratar de determinar las causas del incendio.

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