El fuego arrasa de madrugada una nave industrial de eventos deportivos y otra de triturado de papel en el polígono de Binissalem

Un incendio de madrugada ha arrasado la madrugada de este jueves dos naves en el polígono industrial de Binissalem. En ambas instalaciones había una elevada carga de fuego. Una empresa de eventos deportivos almacenaba gran cantidad de materiales plásticos y vinilos. Colindante a esta se encontraba una instalación especializada en la trituración de papel con una ingente cantidad de documentos en el interior. Mientras que una decena de naves en una misma manzana han resultado afectadas por el humo.

La alarma del incendio en el polígono industrial de Binissalem se ha activado sobre la una y media de la madrugada de este jueves. Dotaciones de Bombers de Mallorca procedentes de los parques de Inca, Manacor y Alcúdia se han movilizado con celeridad. Una docena de vehículos han tomado parte, entre ellos seis camiones y seis ligeros. Cuando los servicios de extinción se han personado en la calle Pou de sa Sini se han encontrado con un fuego de grandes proporciones muy difícil de afrontar.

En primera instancia los bomberos se han adentrado en la nave industrial de eventos deportivos, considerada la 'zona cero' del siniestro. Otro tanto han hecho con la instalación colindante a esta especializada en el triturado de papel. En ambas se registraban llamas de una considerable magnitud.

La presencia de los bomberos en el interior de estas dos naves ha sido muy efímera debido al riesgo de caída inminente de la cubierta. Este hecho se produjo momentos después y las llamas quedaron a cielo abierto.

Ataque a las llamas en altura y en los laterales

Ante esta circunstancia, los bomberos han tenido que cambiar su forma de actuación. Por un lado, han atacado el fuego en altura tras elevarse por encima en una autoescalera. Mientras tanto, a ras de suelo, las otras dotaciones trataban de combatir las llamas por los laterales de las naves industriales más dañadas. Mientras, la otra decena de instalaciones colindantes han resultado afectadas por el humo.

José Argandoña, jefe de Bombers de Mallorca presente en el incendio de colosales dimensiones en el polígono industrial de Binissalem ha precisado que las dotaciones han hecho una efímera intervención en el interior de las naves industriales para tratar de cortar el avance del fuego. "Solo se ha podido permanecer dentro muy poco tiempo porque existía riesgo de la caída de la cubierta, como así ha sido", ha precisado. También ha subrayado que todas las actuaciones se han hecho "con equipo de respiración autónoma para evitar inhalar el humo, que era muy abundante".