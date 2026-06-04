Dos familias de okupas llaman a la Policía porque no podían entrar en un edificio de la calle Blanquerna, en Palma

Dos familias de okupas llamaron a la Policía Local de Palma el pasado martes porque no podían entrar en un edificio de Blanquerna ya que, según decían, les habían cambiado la cerradura. Los agentes comprobaron que la cerradura no había sido cambiada, sino solo reparada por los propietarios legales, e instruyeron diligencias por los delitos de ocupación ilegal y defraudación de fluido eléctrico, ya que una de las viviendas tenía un enganche ilegal a la red.

Según informa la Policía Local, el pasado martes la sala del 092 recibió una llamada solicitando presencia policial en la calle Blanquerna de Palma, porque una familia no podía acceder a un edificio porque habían cambiado la cerradura. Cuando llegó al lugar una dotación policial, los agentes descubrieron que los que habían llamado eran okupas, que residían ilegalmente en dos pisos de la finca.

Los agentes se entrevistaron con los moradores, que manifestaron que habían pagado 2.000 euros a un desconocido con la promesa de permitirles el acceso a las viviendas y un contrato d ealquiler. Los policías contactaron con los dueños legales de las casas y comprobaron que la cerradura no había sido modificada, sino solo reparada.

Durante la inspección en las viviendas los policías constataron que el cuadro de contadores de las viviendas había sido manipulado, y que uno de los pisos okupados tenía un enganche ilegal a la red eléctrica, con un elevado riesgo de incendio.

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Los agentes informaron a los perjudicados de los pasos a seguir y remitieron un informe al juzgado.