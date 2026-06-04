Detenidos tres menores y un adulto por golpear a un turista para robarle el móvil en la Playa de Palma

La Policía Nacional arrestó el pasado viernes a cuatro jóvenes, tres menores y un adulto, por golpear a un turista en la Playa de Palma. La víctima llamó posteriormente a su propio número y le reclamaron 200 euros para devolvérselo. Cuando acudió al lugar acordado y se negó a pagarles, le volvieron a agredir.

Los hechos, según informa la Policía Nacional, ocurrieron el pasado viernes de madrugada. Varias patrullas en moto que realizaban un servicio de vigilancia en las calles de la Playa de Palma fueron requeridos por un turista, que presentaba señales de haber sido agredido. El hombre tenía un fuerte golpe en el pómulo y la ropa sucia y rasgada.

El turista explicó a los agentes que poco antes, cuando estaba con unos amigos en la Avenida de América, había sido abordado por cuatro jóvenes, tres chicos y una chica, que le hablaron en español. Como no les entendió, siguió su camino. En ese momento los cuatro chicos le agredieron, con puñetazos y empujones, y le derribaron. Su teléfono móvil cayó al suelo, y los agresores lo recogieron y se lo llevaron.

Posteriormente llamó a su número y los chicos le dijeron que si quería recuperarlo les tenía que entregar 200 euros. Acordaron una cita, pero una vez allí el turista se negó a pagarles y le golpearon de nuevo.

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Mientras tanto, otra patrulla de la Policía localizó en la zona a cuatro jóvenes, tres chicos y una chica, cuyas características coincidían con la descripción aportada por el turista. El hombre les reconoció como los que le habían agredido. Los cuatro chicos fueron detenidos por un robo con violencia y trasladados a la comisaría.