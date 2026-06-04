La detenida por matar a su suegra en Palma recibe el alta médica e ingresa en prisión
La mujer permanecía bajo custodia policial en el departamento de Psiquiatría de Son Espases
La mujer de 36 años que fue detenida por la Policía Nacional por matar a su suegra, de 73, a la que habría golpeado con un ventilador y asfixiado al tumbarse encima suyo, ingresó el martes en la prisión de Palma tras recibir el alta en el hospital de Son Espases, donde permanecía en observación en el departamento de Psiquiatría.
La mujer fue arrestada el 25 de mayo, poco después de que se descubriera el cadáver de la anciana en su domicilio, en la calle Gabriel Llabrés, cerca de la plaza Pere Garau. La mujer confesó que había matado a su suegra a golpes con un ventilador. La autopsia confirmó posteriormente que la víctima, de 73 años, había sido golpeada repetidas veces en la cabeza y luego sufrió una asfixia por aplastamiento, presuntamente cuando la mujer se tumbó encima suyo.
Cuando estaba en la Jefatura, la detenida se encontró mal, por lo que fue ingresada en Psiquiatría de Son Espases bajo custodia policial. El juez de guardia decretó que siguiera así mientras necesitara asistencia médica, y que cuando recibiera el alta fuera conducida a prisión, lo que ocurrió el pasado martes.
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