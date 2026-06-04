Alarma por un incendio en el motor de un autobús en Palma
El conductor ha hecho salir rápidamente a los pasajeros, y el sistema de autoextinción del vehículo ha sofocado las llamas
Un incendio declarado en el motor de un autobús de la EMT ha provocado esta mañana la alarma en la calle Joan Miró de Palma, a la altura de Cala Major. La chófer se ha detenido al ver el humo y ha hecho salir rápidamente a los pasajeros, por lo que no se han registrado heridos. Agentes de la Policía Local han regulado el tráfico hasta que el vehículo ha sido retirado.
El incidente se ha producido sobre las diez y veinte de la mañana en la calle Joan Miró de Palma, en Cala Major. Un bus de la EMT que circulaba hacia el centro de la ciudad ha empezado a soltar una densa humareda por la parte trasera. La conductora se ha detenido de inmediato y ha hecho salir a todos los pasajeros, por lo que no ha habido heridos.
Al lugar se han desplazado varias patrullas de la Policía Local, que han regulado el tráfico. Los agentes han comprobado que el incendio había sido sofocado por el propio sistema de autoextinción del vehículo, por lo que no ha sido necesaria la intervención de los Bombers.
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