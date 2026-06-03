Sorprenden a tres conductores sin carné y detectan otras siete infracciones en un control en Palma

Un control de la Policía Local de Palma desplegado en Palma sorprendió a tres conductores sin haberse sacado nunca el carné y a otros siete que habían cometido diversas infracciones a la hora de ponerse al volante. Además, se levantaron cuatro actas relacionadas con las sustancias estupefacientes. Tres de ellas por tenencia de drogas y otra por posesión de útiles para su consumo.

El dispositivo se activó sobre las ocho de la tarde del pasado 28 de mayo a la altura del número 13 de la calle Euusebi Estada. Efectivos del Equipo Comunitario de Proximidad (Ecop) de la Policía Local se toparon con tres individuos al volante, que no habían obtenido nunca el carné de conducir. A continuación se instruyeron otros tantos atestados penales por un presunto delito contra la seguridad vial.

Respecto a las otras infracciones relacionadas con la documentación vial, los agentes tramitaron cinco denuncias por circular con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada. También interpusieron dos denuncias a conductores extranjeros por no haber canjeado su permiso por el español para ponerse al volante de forma legal. Mientras que a un ciudadano español se le sorprendió con el carné caducado.

Alcoholemia positiva

Los agentes también denunciaron a un in viduo por conducir haciendo uso de auriculares. Mientras que otro dio positivo administrativo en la prueba de alcoholemia inferior a 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado y, por tanto, no constituyó infracción penal.

Mientras que en el ámbito de la Ley de Seguridad Ciudadana, los agentes incoaron cuatro actas. Tres de ellas fueron por tenencia de sustancias estupefacientes mientras que la cuarta se debió a la intervención de útiles y herramientas para el consumo de droga.

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