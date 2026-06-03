Rescatan a seis tripulantes de una lancha que se hundía en aguas de Portals Vells, en Calvià

Una embarcación de Protección Civil de Calvià rescató ayer por la tarde a los seis ocupantes de una lancha que amenazaba con hundirse a causa de una vía de agua en la costa de Portals Vells. Todos los tripulantes fueron trasladados a puerto ilesos, y la motora fue remolcada.

Según informan desde el Ayuntamiento de Calvià, sobre las cuatro de la tarde de ayer martes se recibió el aviso del 112 de que había una embarcación de recreo con seis personas a bordo que sufría una vía de agua y corría el riesgo de hundirse frente a las costas de Portals Vells, en Calvià.

En la zona se encontraba la embarcación Lima 1 de Protección Civil de Calvià, que realiza labores de vigilancia y socorrismo. La lancha se dirigió al lugar y localizó poco después la motora, con sus tripulantes que realizaban señales de auxilio.

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Cuando los socorristas se aproximaron comprobaron que la motora presentaba una vía de agua y había comenzado a hundirse por la proa. Los seis tripulantes fueron trasladados de inmediato a la lancha de salvamento y conducidos sanos y salvos a Puerto Portals, al igual que la embarcación, que pudo ser remolcada antes de hundirse.