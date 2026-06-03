Un niño de dos años, crítico tras caer desde un primer piso en Inca

Un niño de dos años ha resultado herido muy grave al caer desde un primer piso esta tarde en Inca. El menor ha sufrido lesiones en la cabeza y ha sido trasladado en estado crítico a Son Espases, según ha informado el 061. La Policía Local y la Guardia Civil han acudido al lugar e investigan ahora lo ocurrido. Las primeras pesquisas apuntan a que el pequeño se habría precipitado de manera fortuita cuando estaba en su vivienda con su madre.

Los hechos se han producido al filo de las cuatro y cuarto de la tarde en un edificio de la calle Mossèn Andreu Caimari. Según han explicado fuentes policiales, ha sido un vecino quién ha alertado al 112. El hombre ha escuchado desde su casa los gritos de una mujer y, al asomarse para ver qué ocurría, la ha visto en la calle junto al niño malherido. El testigo ha contactado enseguida con los servicios de emergencias y varias patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil, así como una ambulancia del Ib-Salut han acudido rápidamente al lugar.

Los efectivos sanitarios han comprobado que el pequeño se había caído desde el primero piso de un edificio y presentaba un traumatismo craneoencefálico grave. Tras atenderlo en el lugar, lo han trasladado de urgencia al hospital Son Espases, donde ha quedado ingresado en compañía de su madre.

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La Policía Judicial de la Guardia Civil ha asumido la investigación para aclarar los hechos. Los agentes tienen previsto tomar declaración a varios testigos y llevar a cabo una inspección ocular para esclarecer en qué circunstancias se ha producido la caída. Los primeras datos recabados por los investigadores apuntan a un accidente. El niño estaba en casa con su madre y, en un descuido de la mujer, se ha encaramado a una ventana y se ha precipitado al vacío.