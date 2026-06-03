Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis Hoteles CubaActos Vandálicos FelanitxSerpiente Platja de PalmaMadre Luis Salom
instagramlinkedin

Emergencias

Un niño de dos años, crítico tras caer desde un primer piso en Inca

El menor ha sido trasladado a Son Espases con lesiones muy graves en la cabeza y las primeras pesquisas apuntan a un accidente

El niño ha sido trasladado al hospital de Son Espases.

El niño ha sido trasladado al hospital de Son Espases. / DM

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marcos Ollés

Xavier Peris

Palma

Un niño de dos años ha resultado herido muy grave al caer desde un primer piso esta tarde en Inca. El menor ha sufrido lesiones en la cabeza y ha sido trasladado en estado crítico a Son Espases, según ha informado el 061. La Policía Local y la Guardia Civil han acudido al lugar e investigan ahora lo ocurrido. Las primeras pesquisas apuntan a que el pequeño se habría precipitado de manera fortuita cuando estaba en su vivienda con su madre.

Los hechos se han producido al filo de las cuatro y cuarto de la tarde en un edificio de la calle Mossèn Andreu Caimari. Según han explicado fuentes policiales, ha sido un vecino quién ha alertado al 112. El hombre ha escuchado desde su casa los gritos de una mujer y, al asomarse para ver qué ocurría, la ha visto en la calle junto al niño malherido. El testigo ha contactado enseguida con los servicios de emergencias y varias patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil, así como una ambulancia del Ib-Salut han acudido rápidamente al lugar.

Los efectivos sanitarios han comprobado que el pequeño se había caído desde el primero piso de un edificio y presentaba un traumatismo craneoencefálico grave. Tras atenderlo en el lugar, lo han trasladado de urgencia al hospital Son Espases, donde ha quedado ingresado en compañía de su madre.

Noticias relacionadas

La Policía Judicial de la Guardia Civil ha asumido la investigación para aclarar los hechos. Los agentes tienen previsto tomar declaración a varios testigos y llevar a cabo una inspección ocular para esclarecer en qué circunstancias se ha producido la caída. Los primeras datos recabados por los investigadores apuntan a un accidente. El niño estaba en casa con su madre y, en un descuido de la mujer, se ha encaramado a una ventana y se ha precipitado al vacío.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Mallorca
  • sucesos
  • Son Espases
  • Policía Local
  • 061
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Tarjeta Ciudadana deja de servir para el bus de Palma y abrir el contenedor marrón: ¿Qué funciones le quedan?
  2. El grupo turístico mallorquín Iberostar retira su marca en Cuba de doce hoteles propiedad del ejército castrista que están en el punto de mira de Estados Unidos
  3. La Interpol busca al residente mallorquín clave en el escándalo de Zapatero
  4. El Colegio de Abogados de Baleares denuncia “un caos sin precedentes” en los juzgados con los nuevos tribunales de instancia
  5. Julia Moreno relata historias del barrio chino de Palma en 'Mis amigas las putas': 'Hay chicas que de verdad salieron y están muy bien situadas
  6. España - Inglaterra en Son Moix: estas son las entradas disponibles y sus precios para el partido clasificatorio al Mundial de Brasil
  7. Los mejores y peores helados bombón del súper, según la OCU: mucha grasa vegetal y un aditivo presente en todos
  8. ¿Qué casos quedarán exentos de la limitación de entrada de vehículos en Mallorca?

Un niño de dos años, crítico tras caer desde un primer piso en Inca

Un niño de dos años, crítico tras caer desde un primer piso en Inca

Denuncian a cinco personas por usar microcámaras y pinganillos en el examen teórico de conducir en Baleares

Denuncian a cinco personas por usar microcámaras y pinganillos en el examen teórico de conducir en Baleares

Detenido un hombre por varios robos en coches en miradores de Banyalbufar

Detenido un hombre por varios robos en coches en miradores de Banyalbufar

Rescatan a seis tripulantes de una lancha que se hundía en aguas de Portals Vells, en Calvià

Arrestado por amenazar con una navaja a un joven para robarle en Palma

Detenido por acuchillar y golpear con un palo a un hombre en Palma

Detenido por acuchillar y golpear con un palo a un hombre en Palma

La Audiencia decreta prisión inmediata al acabar el juicio para el acusado de drogar y violar a una menor discapacitada en Palma

La Audiencia decreta prisión inmediata al acabar el juicio para el acusado de drogar y violar a una menor discapacitada en Palma

Juicio a un joven por violar a una paciente sedada en el hospital Can Misses de Ibiza

Juicio a un joven por violar a una paciente sedada en el hospital Can Misses de Ibiza
Tracking Pixel Contents