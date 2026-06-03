La Audiencia decreta prisión inmediata al acabar el juicio para el acusado de drogar y violar a una menor discapacitada en Palma

El juez de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha decretado este miércoles el inmediato ingreso en prisión, nada más terminar el juicio esta mañana para el acusado de violar a una menor de 14 años con discapacidad. El fiscal ha solicitado en su alocución esta medida al considerar que existe un elevado riesgo de fuga, ya que pide para el procesado 30 años de prisión por dos presuntos delitos de agresión sexual a menor de 16 años y que indemnice a la víctima con la suma de 75.000 euros por los daños morales y perjuicios psicológicos causados. Al término de la vista, tras decretar el visto para sentencia, el tribunal ha ordenado que el encausado fuera encarcelado de manera preventiva. Una vez esposado ha sido conducido al centro penitenciario.

Durante su intervención, el acusado ha negado categóricamente haber agredido sexualmente a la menor, al tiempo que ha asegurado desconocer que fuera de menor de edad. De hecho él se ha presentado como una supuesta víctima y ha culpado a la menor de ir buscando encuentros sexuales. Según sus palabras, la adolescente "se ofrecía" o "la vi como una mujer muy caliente", ha subrayado. Los hechos habrían ocurrido en enero de 2024 en Palma y la víctima era vecina de su mismo edificio.

En el transcurso de la declaración del procesado este ha admitido encuentros con la menor de madrugada en un parque o en su propio domicilio. La niña era vecina suya y el acusado ha insistido en que esta le habría buscado repetidamente.. No obstante ha aseverado que era ella la que le buscaba a él para mantener relaciones y él, supuestamente, se habría opuesto y tampoco la habría forzado.

Respecto al supuesto consumo de drogas que había hecho constar la menor en su declaración, admitida como prueba preconstituida, el procesado también lo ha negado. Este ha señalado que fumaba marihuana en el parque y que ella le pidió fumar, pero no se lo habría permitido.

Dentro del discurso del procesado ha remarcado la supuesta insistencia de la menor para que mantuviera sexo con ella. "Me decía que yo era gay por no querer mantener relaciones sexuales", ha señalado. Al ser preguntado entonces por el motivo de la denuncia de la menor por haberla forzado, este lo ha atribuido a "rabia" de la niña por haberse negado supuestamente a acostarse con ella.

"Alta vulnerabilidad"

Por su parte, psicólogos de la Unidad de Valoración de Abusos Sexuales Infantiles (UVASI) del Consell de Mallorca ha declarado este miércoles que la menor tiene "un perfil de alta vulnerabilidad" debido a que padece un trastorno del espectro autista con una discapacidad del 34%. En este sentido, los facultativos ha subrayado que su relato era "creíble y verosímil".

Al término de la vista, el fiscal se ha ratificado en su solicitud de 30 años de prisión para el procesado por dos presuntos delitos de agresión sexual a menor de 16 años. No obstante ha elevado la petición de indemnización en concepto de responsabilidad civil de 25.000 a 75.000 euros por las supuestas secuelas causadas a la víctima tras equiparar la suma con las indemnizaciones de tráfico. Al mismo tiempo, ha solicitado el inmediato ingreso en prisión provisional del procesado. Mientras que su abogado defensor ha reclamado su absolución.

A continuación el tribunal se ha reunido para valorar la medida cautelar de cárcel solicitada por el ministerio público. tras una breve deliberación, se ha ordenado el ingreso en provisional del acusado con carácter inmediato. A continuación agentes de la Policía Nacional le han esposado y le han conducido al centro penitenciario de Palma.