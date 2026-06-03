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Encuentran en un apartamento del puerto de Andratx el cadáver de un hombre que podría llevar un mes muerto

Dos guardias civiles patrullan por las playas de Calvià.

Dos guardias civiles patrullan por las playas de Calvià. / GUARDIA CIVIL

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EP

Palma

Guardia Civil y Bomberos de Mallorca han encontrado este miércoles en un apartamento del puerto de Andratx el cadáver de un hombre que podría llevar un mes muerto.

Ha sido el propietario de la vivienda, conocido del inquilino, quien ha dado la voz de la alarma y ha avisado de que no sabía nada del hombre desde hacía tiempo, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación..

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Al acercarse al inmueble, el propietario percibió un fuerte olor que salía del interior. La Guardia Civil y los Bomberos han forzado la entrada y en el interior han hallado el cuerpo sin vida del hombre.

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