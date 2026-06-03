Tribunales
Detenido un hombre por varios robos en coches en miradores de Banyalbufar
El acusado ha ingresado en prisión sin fianza por orden judicial
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 32 años por varios robos en el interior de coches en miradores de la zona de Banyalbufar. El sospechoso, con antecedentes por hechos similares, ha ingresado en prisión sin fianza por orden judicial por delitos de robo con fuerza en interior de vehículos, quebrantamiento de medida cautelar y contra la seguridad vial.
Agentes del instituto armado del puesto de Esporles habían detectado un incremento notable de denuncias relacionadas con delitos contra el patrimonio ocurridos en miradores de su demarcación. Los guardias iniciaron una investigación para esclarecer estos robos y comprobaron que uno de los autores era un delincuente habitual al que le constaba una orden de alejamiento de la zona por su implicación en otros robos.
Los investigadores comprobaron que había cometido otros cuatro robos más en el interior de vehículos y que se desplazaba al lugar conduciendo un coche pese a que carece de permiso de conducir, ya que nunca lo ha obtenido. El sospechoso fue localizado y detenido ayer en Palma y el juez de guardia decretó su ingreso en prisión sin fianza. La Guardia Civil explica que las pesquisas siguen abiertas y no se descartan nuevas detenciones.
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