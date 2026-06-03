Detenido por acuchillar y golpear con un palo a un hombre en Palma
Días después el mismo individuo amenazó de muerte a la víctima en la calle
La Policía Nacional ha detenido en Palma a un individuo que presuntamente causó cortes con dos cuchillos y golpeó con un palo a un hombre con el que había mantenido una discusión, y días después, cuando se lo encontró en la calle, le amenazó de muerte.
Según informa la Policía, sobre las seis de la tarde del miércoles de la semana pasada el 091 recibió un aviso de que se estaba produciendo una violenta disputa entre dos hombres en la barriada de Son Flor, en Palma y que uno de ellos había amenazado de muerte al otro.
Cuando llegó al lugar una patrulla encontraron a un hombre muy nervioso, que explicó que mientras estaba acompañado por su pareja se había encontrado con un individuo, que le había increpado y le había amenazado: "Te voy a matar, te voy a quitar la vida". Añadió que esa misma persona ya le había atacado dos días antes, y que le había golpeado con un palo y le había causado cortes con dos cuchillos. Los agentes comprobaron que el hombre presentaba varios cortes, provocados aparentemente por un arma blanca.
Tras recabar la descripción del presunto agresor, varias patrullas realizaron una batida por los alrededores y poco después localizaron a un hombre cuyas características coincidían. Tras confirmar que se trataba del sospechoso, quedó detenido y trasladado a Jefatura.
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