Denuncian a cinco personas por usar microcámaras y pinganillos en el examen teórico de conducir en Baleares

La Guardia Civil ha denunciado en Baleares a cinco personas que fueron sorprendidas utilizando microcámaras y pinganillos para recibir desde el exterior las respuestas en el examen teórico del carné de conducir. Los infractores se enfrentan a multas de 500 euros y la prohibición de realizar la prueba hasta dentro de seis meses, ha informado hoy el instituto armado.

La Jefatura Provincial de Tráfico y el Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Baleares intensificaron durante el mes de mayo los controles en las aulas donde se realizan los exámenes teóricos. Estas actuaciones, ha explicado el instituto armado, se enmarcan en la estrategia conjunta de ambas instituciones para garantizar la igualdad de oportunidades entre los candidatos, preservar la integridad del sistema de obtención de permisos de conducción y reforzar la seguridad vial desde el inicio del proceso formativo de los futuros conductores.

Estos controles realizados durante las distintas jornadas de examen permitieron detectar a cinco aspirantes que utilizaban dispositivos electrónicos de comunicación no autorizados para filmar y transmitir al exterior las preguntas del examen y recibir las respuestas correctas durante la prueba mediante pinganillos ocultos en el oído. Los equipos de intercomunicación intervenidos estaban especialmente concebidos para dificultar su detección.

Los implicados fueron identificados y denunciados por una infracción muy grave prevista de la Ley de Seguridad Vial. Esta conducta está sancionada con una multa de 500 euros y la imposibilidad de presentarse a nuevas pruebas para la obtención del permiso o licencia de conducción durante un período de seis meses.

Asimismo, la Guardia Civil realiza controles en colaboración con la Dirección General de Movilidad del Govern en los exámenes teóricos para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), requisito necesario para el ejercicio profesional de la conducción de camiones y autobuses. Estas actuaciones permitieron detectar recientemente a dos aspirantes que utilizaban dispositivos tecnológicos no autorizados para superar la prueba.

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La Jefatura Provincial de Tráfico y la Guardia Civil recuerdan que estas conductas afectan a la integridad de los procesos de obtención de autorizaciones para conducir y pueden repercutir negativamente en la seguridad vial. Por ello, continuarán desarrollando controles específicos para prevenir y erradicar este tipo de fraudes.