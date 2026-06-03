"¡Os voy a cortar el cuello!": Amenaza a los vecinos de un edificio de Ciutadella con una navaja 'mariposa' por hacer una barbacoa en la azotea

Un vecino airado subió a la azotea de su edificio en Ciutadella y amenazó con una navaja tipo 'mariposa' a otros residentes que se disponían a hacer una barbacoa mientras gritaba "¡os voy a cortar el cuello!". Tras denunciar lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional se personaron en el inmueble y detuvieron a este individuo por un presunto delito de amenazas.

Los hechos ocurrieron sobre las siete de la tarde del pasado domingo en la azotea de un edificio de Ciutadella. Varios vecinos se dirigieron a este lugar con la intención de hacer una barbacoa. De repente, otro residente se personó en el lugar y les recriminó que se dispusieran a echar carne en la parrilla.

Después de una acalorada discusión, el individuo se marchó. Se dirigió a su domicilio y regresó a los pocos minutos mientras esgrimía una navaja tipo 'mariposa' de entre 20 y 25 centímetros. En un momento dado espetó que les iba a cortar el cuello.

Denuncia

Ante tales amenazas, los vecinos que se disponían a hacer la barbacoa denunciaron lo ocurrido ante la policía Nacional. Una patrulla policial se personó poco después en el lugar. Los agentes dieron con este sujeto, aunque no lograron localizar el arma blanca que habían esgrimido momentos antes. A continuación este hombre fue detenido por un presunto delito de amenazas.