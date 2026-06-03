Arrestado por amenazar con una navaja a un joven para robarle en Palma
La víctima estaba entrenando de madrugada en un parque de la calle Manacor cuando fue asaltada por dos ladrones
Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado viernes a un individuo que presuntamente amenazó con una navaja a un joven al que acababa de robar en un parque de las inmediaciones de la calle Manacor, en Palma.
Según informa la Policía, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado viernes. Un joven estaba entrenando en un parque de los alrededores de la calle Manacor cuando fue abordado por dos hombres. Mientras uno hablaba con él, el otro cogió sus pertenencias y echó a correr. El deportista le dio alcance rápidamente. Entonces el ladrón le amenazó con clavarle una navaja que llevaba en el bolsillo, aunque la víctima no le dejó que la sacara.
Mientras tanto, un testigo había alertado a una patrulla de la Policía Nacional que pasaba por allí. Los agentes acudieron rápidamente y redujeron al presunto ladrón. Al cachearle comprobaron que llevaba encima una navaja, por lo que quedó detenido por un robo con violencia.
El segundo individuo que había participado en el robo pudo escapar, y está siendo buscado por la Policía.
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