Muere ahogado un hombre de 73 años en el Caló de ses Llises, en Peguera
El incidente ha ocurrido a las 13.25 horas de este martes
Un hombre alemán de 73 años ha fallecido ahogado este martes en el Caló de ses Llises, en Peguera.
Según la información del SAMU 061, el incidente ha ocurrido a las 13.25 horas. Los socorristas y bañistas han rescatado al hombre del agua y han comenzado las maniobras de reanimación hasta que han llegado los sanitarios.
Hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias y los efectivos han asistido al paciente, que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios han realizado maniobras de soporte vital avanzado pero no lo han podido reanimar.
