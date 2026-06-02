Tribunales
Juicio a un hombre por violar a una mujer ebria y drogada en Palma
La Fiscalía pide siete años de cárcel para el acusado, que niega los hechos en el juicio
La Audiencia Provincial de Palma juzgó ayer a un hombre acusado de violar a una mujer que estaba ebria y drogada en su domicilio de Palma. La Fiscalía reclama una condena de siete años de prisión, la acusación particular reclama 12 años y la defensa solicita la absolución.
Los hechos, según el relato de las acusaciones, ocurrieron entre el 5 y el 6 de junio de 2022 en la vivienda del procesado, brasileño de 29 años en ese momento. El hombre aprovechó que la mujer había consumido drogas y alcohol y tenía sus facultades mermadas, para someterla a diversas prácticas sexuales sin su consentimiento. Primero la forzó a practicarle una felación y luego la penetró contra su voluntad.
En la vista oral celebrada ayer, según explicaron fuentes jurídicas, la denunciante ratificó sus acusaciones y el procesado negó tajantemente haber mantenido relaciones sexuales con ella. Al concluir el juicio, todas las partes elevaron a definitivas sus conclusiones. Las acusaciones imputan al hombre un delito de abuso sexual con penetración. Además de la pena de prisión, la Fiscalía reclama la inhabilitación del procesado para trabajar con menores durante diez años más que la pena impuesta y que se dicte una orden de alejamiento en favor de la perjudicada.
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