Investigado por rayar dos veces el coche de un antiguo compañero de trabajo en Palma

La Policía Local de Palma ha investigado por un delito de daños a un joven colombiano de 22 años que presuntamente rayó con un instrumento metálico dos coches de un antiguo compañero de trabajo. La segunda ocasión el incidente fue grabado por las cámaras instaladas en el exterior del cuartel de Sant Ferran.

Según informa la Policía Local, los hechos ocurrieron durante la noche del 28 al 29 de abril, cuando el coche estaba estacionado en la calle Llibertat de Palma, muy cerca del cuartel de Sant Ferran. El propietario del vehículo denunció que alguien le había rayado la pintura con un objeto metálico. Este hombre añadió que esta noche había visto a un antiguo compañero de trabajo merodear por la zona, por lo que contactó con su madre, que reconoció que su hijo había causado los arañazos. La mujer admitió que también le había causado daños en otro turismo en diciembre de 2025.

Tras recibir la denuncia, la Policía Local abrió una investigación y revisó las cámaras de seguridad del perímetro del cuartel y localizaron la secuencia en la que el joven se acercaba al coche y realizaba el movimiento en el que rayaba la carrocería.

Con estas pruebas los agentes citaron al presunto autor para tomarle declaración en calidad de investigado. El joven acudió a dependencias policiales y se acogió a su derecho a no declarar

Noticias relacionadas

Mientras, la víctima retiró la denuncia y renunció de manera expresa a ejercer acciones legales tras llegar a un acuerdo privado con el investigado, que le abonó 2.612 euros para cubrir la reparación de los dos turismos.