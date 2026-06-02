Un incendio arrasa unos 12.000 metros cuadrados en una finca en Binissalem

Dotaciones de los Bombers de Mallorca y del Institut Balear de la Natura (Ibanat) han extinguido un incendio agrícola declarado hoy en una finca en Binissalem. Las llamas han arrasado unos 12.000 metros cuadrados de terreno, según las primeras estimaciones.

Según han explicado fuentes de los servicios de emergencias, el incendio ha sido detectado hacia la una y cuarto de la tarde. Los Bombers de Mallorca han movilizado a efectivos de los parques de Inca, Alcúdia y Sóller, así como un sargento y un técnico. El Ibanat, por su parte, ha enviado 11 bomberos forestales, dos autobombas y dos agentes de Medio Ambiente.

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Los bomberos han trabajado durante cerca de horas hasta dar por controlado el incendio.