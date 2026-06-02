La Fiscalía pide 30 años de cárcel a un joven por drogar y violar a una vecina menor y discapacitada en Palma

La Fiscalía pide una condena de 30 años de cárcel para un joven acusado de drogar y violar a una menor de 14 años discapacitada, vecina suya, en Palma. El ministerio público imputa al procesado, colombiano de 25 años, dos delitos de agresión sexual y solicita además una indemnización de 25.000 euros para la perjudicada. El juicio ha comenzado hoy en la Audiencia Provincial con el visionado a puerta cerrada de la declaración que la menor prestó en el juzgado de instrucción.

Los hechos ocurrieron durante los primeros meses de 2024, según relata la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales. El procesado vivía con su mujer y su hijo en el mismo edificio que la menor y su familia. La niña tiene diagnosticado un trastorno del espectro autista y una discapacidad reconocida del 34 por ciento.

El 10 de enero de 2024, siempre según la versión de la acusación, el joven se encontró con la víctima en el portal del edificio y entabló conversación con ella. Le ofreció dar un paseo por la calle y le dio su número de teléfono. Esa misma noche, contactó con la menor a través de WhatsApp y le propuso una cita para dar una vuelta por el parque de sa Riera. La víctima se reunió con él en portal de la finca y ambos se dirigieron al parque. Una vez allí, mientras estaban sentados en unas escaleras, el joven empezó a manosearla pese al rechazo de ella. Acabó forzándola a practicar sexo oral y luego la violó.

Le dio droga

Durante los días siguientes continuó conversando con ella y la convenció para que subiera a su casa el 13 de enero. Una vez en la habitación del procesado, el joven sacó "una sustancia estupefaciente polvorienta", señala la Fiscalía, y enseñó a la menor cómo consumirla. La menor esnifó la droga, cuyos efectos limitaron su capacidad de reacción y comprensión de lo que sucedía. El sospechoso aprovechó esta situación de la víctima para desnudarla y volver a violarla, tras lo que la echó de su domicilio.

Estas agresiones sexuales "agravaron la ya delicada situación personal" de la menor, que ha precisado asistencia psicológica. Los hechos fueron denunciados y la Policía Nacional abrió una investigación y detuvo al joven.

El ministerio público imputa al acusado dos delitos de agresión sexual a menor de 16 años, por los que solicita sendas penas de 15 años de prisión, una indemnización de 25.000 euros para la menor y una orden de alejamiento de 20 años.

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En la primera sesión del juicio, la sala ha visionado a puerta cerrada la grabación de la declaración que la menor prestó en el juzgado de instrucción encargado del asunto. Durante cerca de dos horas, la menor relató las agresiones sexuales sufridas. El encausado, que ha rechazado un acuerdo de conformidad, ha solicitado declarar en último lugar y está previsto que sea interrogado en la sesión de mañana. Su abogado ha explicado al inicio del juicio que la menor le envió mensajes insistiendo en citarse con él y amenazándole con graves consecuencias si no accedía.