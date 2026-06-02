La Fiscalía pide 23 años de cárcel a un joven por violar a dos menores en s'Illot

La Fiscalía reclama 23 años de cárcel para un joven acusado de violar a dos menores de 15 y 17 años en s'Illot, en Manacor. Otro hombre se enfrenta a una petición de cinco años de prisión por grabar un vídeo de una de las agresiones sexuales y difundir las imágenes. En el juicio celebrado ayer en la Audiencia Provincial de Palma, los dos negaron todos los cargos y sus abogados pidieron la absolución. Una de las víctimas insistió en que el principal acusado -con tres condenas por delitos sexuales- la "forzó" a mantener relaciones y la otra afirmó que todo fue "consentido" y que fue su madre quien presentó la denuncia ante la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron durante una fiesta celebrada en un chalé de s'Illot el 8 de julio de 2021 en la que había ocho jóvenes. Una de las chicas, que tenía entonces 17 años, explicó que estuvieron "bebiendo y fumando" y hablaron de mantener relaciones sexuales "en plan cachondeo". Según contó, uno de los procesados la llevó a una de las habitaciones. "Yo me negué a mantener relaciones, pero él me forzó. Al principio tenía ganas, pero después me negué", contó. "Le dije que, por favor, parara, pero él no hizo caso. Estaba encima, intenté apartarlo, pero no podía sacármelo de encima. Era la primera vez que yo tenía relaciones y yo le decía que me dolía. Hasta que no terminó, no paró. Tuve mucho miedo", aseguró. Según su versión, el sospechoso sabía que era menor de edad porque ella mismo lo dijo en la fiesta.

Grabada en vídeo

La joven explicó que al día siguiente supo que la habían grabado "a traición" durante la agresión sexual. "No sabía que estaban escondidos grabándome. No sé quién lo hizo", señaló. La víctima añadió que tras la violación tuvo dolores "durante un mes" y que desde entonces precisa atención psicológica. "Mi vida no fue lo mismo después de este suceso", concluyó.

La otra chica, que tenía entonces 15 años, negó que el procesado la forzara. Explicó que en la fiesta fue completamente "consciente de lo que ocurría" en todo momento. Detalló que la otra menor quiso mantener relaciones con el acusado y luego "dijo que se arrepentía". Según su versión, luego fue ella la que tuvo sexo con el joven. "Yo consentí, lo que pasa es que mi madre dijo que como era menor de 16 años tenía que denunciar", señaló. Confirmó además que en los días siguientes a la fiesta se citó varias veces con el acusado, una de ellas en el polideportivo de s'Illot, donde volvieron a mantener relaciones sexuales completas que también "fueron consentidas". La fiscal le preguntó por qué en sus declaraciones anteriores afirmó que no le apetecía y que el joven la forzó. "Me obligó mi madre a denunciar", replicó.

El acusado de las tres agresiones sexuales, que tenía en aquel momento 24 años, negó haber forzado a las menores. "Me dijo que quería perder la virginidad", contó respecto a la mayer de las chicas, de la que dijo que incluso le pidió "repetir" y que en ningún momento se mostró arrepentida. Sobre la adolescente que tenía 15 años afirmó que en aquel momento eran "follamigos" y que las dos relaciones sexuales que mantuvieron en la fiesta y en el polideportivo fueron consentidas. Además, asegura que las dos chicas "parecían mayores de edad" y que él no sabía que eran menores.

Cinco delitos

El otro sospechoso, que solo respondió a su abogado, negó haber grabado ni difundido un vídeo de una de las agresiones sexuales. Sobre la menor que tenía 17 años aseguró que en la fiesta "dijo delante de todos que era mayor de edad".

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La fiscal mantuvo su petición de 23 años de cárcel para el principal acusado por tres delitos de agresión sexual, uno de ellos a menor de 16 años. En su alegato final, incidió en que pese a que una de las víctimas afirme ahora que las relaciones fueron consentidas, "ese consentimiento no es válido" por su corta edad. Para el otro sospechoso reclamó cinco años de prisión por un delito contra la intimidad en concurso con otro de elaboración y exhibición de pornografía infantil. El juicio quedó visto para sentencia.