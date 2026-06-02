Detenido por un violento robo a dos turistas en el Paseo Sagrera de Palma
Dos individuos atacaron por la espalda a dos mujeres, las arrojaron al suelo y les quitaron los móviles y otros efectos
Un ciudadano marroquí ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un violento robo a dos mujeres el pasado mes de abril en el Paseo Sagrera de Palma. El arrestado, junto a un cómplice que continúa siendo buscado, atacaron a las turistas por la espalda, las derribaron al suelo y les arrebataron sus teléfonos móviles y otros efectos.
Según informa la Policía, el asalto ocurrió a mediados de abril. Dos mujeres que caminaban por el Paseo Sagrera fueron atacadas por la espalda por dos individuos, que las arrojaron al suelo y las inmovilizaron poniéndose encima. Los ladrones les arrebataron dos teléfonos móviles de alta gama, su documentación y una tarjeta bancaria.
Tras el asalto una patrulla de la Policía acudió al lugar y asistió a las jóvenes, pero los delincuentes ya se habían escapado.
Agentes del Distrito Centro abrieron una investigación y lograron identificar a uno de los sospechosos. La Policía puso en marcha un dispositivo para localizarlo y el pasado lunes fue arrestado por un delito de robo con violencia. La investigación sigue abierta para capturar a su cómplice.
Suscríbete para seguir leyendo
- El angustioso vuelo de una mallorquina de Nueva York a Palma: 'En más de 20 años viajando nunca había vivido algo así
- El grupo turístico mallorquín Iberostar retira su marca en Cuba de doce hoteles propiedad del ejército castrista que están en el punto de mira de Estados Unidos
- Dos errores de Pablo García en la prórroga dejan sin ascenso al Atlético Baleares
- Juzgan al nieto de una exdiputada del PP por delito electoral por llegar tarde a su mesa en Palma: “Asistí a las elecciones, pero llegué un poco tarde”
- La Paca ya ha visto 'Mallorca Confidencial' y reacciona: 'Es ciencia ficción
- El gallego del bar Mora rescata la centenaria bodega San Antonio de Palma: 'Seguiré con lo que sé hacer
- El Govern demora la adjudicación de un edificio del Ibavi terminado hace dos años: 'Sufre graves deficiencias
- El Consell aprobará esta semana la ley para limitar la entrada de vehículos en Mallorca sin concretar aún el techo de coches ni la recaudación prevista