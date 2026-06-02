Detenido por un violento robo a dos turistas en el Paseo Sagrera de Palma

Un ciudadano marroquí ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un violento robo a dos mujeres el pasado mes de abril en el Paseo Sagrera de Palma. El arrestado, junto a un cómplice que continúa siendo buscado, atacaron a las turistas por la espalda, las derribaron al suelo y les arrebataron sus teléfonos móviles y otros efectos.

Según informa la Policía, el asalto ocurrió a mediados de abril. Dos mujeres que caminaban por el Paseo Sagrera fueron atacadas por la espalda por dos individuos, que las arrojaron al suelo y las inmovilizaron poniéndose encima. Los ladrones les arrebataron dos teléfonos móviles de alta gama, su documentación y una tarjeta bancaria.

Tras el asalto una patrulla de la Policía acudió al lugar y asistió a las jóvenes, pero los delincuentes ya se habían escapado.

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Agentes del Distrito Centro abrieron una investigación y lograron identificar a uno de los sospechosos. La Policía puso en marcha un dispositivo para localizarlo y el pasado lunes fue arrestado por un delito de robo con violencia. La investigación sigue abierta para capturar a su cómplice.